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Погода в Україні. Фото: Pexels

Погода в Україні: синоптики попереджають про сильний вітер на сході країни (КАРТА)

27 кві 2020, 09:47
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Погода в Україні 27 квітня буде досить теплою, проте у східних областях країни очікується сильний вітер.

Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с. Це відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Штормовий вітер очікується на Донбасі, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Також у Харківській, Луганській і Донецькій областях сьогодні очікується дощ як вдень, так і вночі. Стовпчики термометрів покажуть +12−14° вдень і 4−7° тепла вночі.



В інших регіонах країни очікується ясна погода. Вдень 27 квітня буде +14−16°, у Криму та Закарпатській області повітря прогріється до 17−18° тепла. Вночі в Україні температура опуститься до 3−6° тепла.

Нагадаємо, вчора піщану бурю помітили на півночі Одеської області. Зокрема, буря накрила село Ставрове в Локнянскому районі.


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