Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137319-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-sylnyy-viter-na-shodi-krayiny-karta.html

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Погода в Україні 27 квітня буде досить теплою, проте у східних областях країни очікується сильний вітер.

Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с. Це відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Штормовий вітер очікується на Донбасі, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Також у Харківській, Луганській і Донецькій областях сьогодні очікується дощ як вдень, так і вночі. Стовпчики термометрів покажуть +12−14° вдень і 4−7° тепла вночі.

В інших регіонах країни очікується ясна погода. Вдень 27 квітня буде +14−16°, у Криму та Закарпатській області повітря прогріється до 17−18° тепла. Вночі в Україні температура опуститься до 3−6° тепла.

Нагадаємо, вчора піщану бурю помітили на півночі Одеської області. Зокрема, буря накрила село Ставрове в Локнянскому районі.