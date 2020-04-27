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Погода в Україні. Фото: Pexels
Погода в Україні: синоптики попереджають про сильний вітер на сході країни (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n137319-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-sylnyy-viter-na-shodi-krayiny-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 27 квітня буде досить теплою, проте у східних областях країни очікується сильний вітер.
Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с. Це відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Штормовий вітер очікується на Донбасі, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Також у Харківській, Луганській і Донецькій областях сьогодні очікується дощ як вдень, так і вночі. Стовпчики термометрів покажуть +12−14° вдень і 4−7° тепла вночі.
В інших регіонах країни очікується ясна погода. Вдень 27 квітня буде +14−16°, у Криму та Закарпатській області повітря прогріється до 17−18° тепла. Вночі в Україні температура опуститься до 3−6° тепла.
Нагадаємо, вчора піщану бурю помітили на півночі Одеської області. Зокрема, буря накрила село Ставрове в Локнянскому районі.