Погода в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 27 апреля будет достаточно теплой, однако в восточных областях страны ожидается сильный ветер.

Порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Это соответствует первому, желтому, уровню опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Штормовой ветер ожидается на Донбассе, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в Харьковской, Луганской и Донецкой областях сегодня ожидается дождь как днем, так и ночью. Столбики термометров покажут +12−14° днем и 4−7° тепла ночью.

В остальных регионах страны ожидается ясная погода. Днем 27 апреля будет +14−16°, в Крыму и Закарпатской области воздух прогреется до 17−18° тепла. Ночью в Украине температура опустится до 3−6° тепла.

Напомним, вчера песчаную бурю зафиксировали на севере Одесской области. В частности, буря накрыла село Ставровое в Локнянском районе.