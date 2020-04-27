Андрей Ермак. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n137320-ermak-rasskazal-kto-podal-ideu-priglasit-v-pravitelstvo-saakashvili.html

Ракурс

Назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины до сих пор находится в подвешенном состоянии. Многие нардепы из фракции «Слуга народа» без энтузиазма восприняли данное предложение. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как возникла идея пригласить бывшего президента Грузии в Кабмин.

Ермак заявил, что эта идея была озвучена на одном из совещаний с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «РБК-Украина».

Ермак отметил, что не может сказать, что идея о назначении Саакашвили вице-премьером была озвучена кем-то одним, но уточнил, что он давно знаком с экс-президентом Грузии.

Ермак добавил, что он является выпускником Киевского института международных отношений, как и Саакашвили. Поэтому политики давно знакомы друг с другом.

Ермак заявил, что за более чем десять лет работы в юриспруденции он успел познакомиться со многими украинскими политиками и бизнесменами, поэтому трудно найти влиятельного человека, с которым бы он не был знаком.

Как ранее писал «Ракурс», Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», чтобы заручиться поддержкой нардепов во время голосования по вопросу его назначения на должность вице-премьера.