Китай отреагировал на судебный иск штата Миссури из-за коронавируса. Фото: shnyagi.net

https://racurs.ua/n137114-shtat-missuri-reshil-suditsya-s-kitaem-iz-za-koronavirusa-poyavilas-reakciya-pekina.html

Ракурс

Китай отреагировал на действия властей американского штата Миссури, которые подали судебный иск против КНР с требованием компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», которые были вызваны пандемией коронавируса.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что действия китайских властей, которые были направлены на борьбу с распространением коронавируса, не попадают под юрисдикцию американских судов, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Кроме того, китайский дипломат напомнил, что КНР с 3 января начала предоставлять США полную информацию о новом коронавирусе.

Шуан отметил, что такое злоупотребление судебной системой не сможет помочь ответным мерам по борьбе с пандемией в самих США. Более того, это противоречит международному сотрудничеству.

По мнению Шуана, США должны осудить такое злоупотребление судебным процессом.

Как известно, штат Миссури первым в США подал судебный иск против Китая в связи с его реакцией на распространение коронавируса. Кроме возмещения ущерба, штат Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности распространения коронавирусной инфекции, пишет The Hill.

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что коронавирус нанес непоправимый ущерб странам по всему миру. Пандемия вызывала болезни, смерти, экономические потрясения и человеческие страдания. Шмитт считает, что китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, а также запугивало медиков, которые пытались заблаговременно предупредить об опасности эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», издание Fox News, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что «нулевым пациентом», заразившимся коронавирусом, был сотрудник лаборатории Уханьского института вирусологии, где проводились эксперименты с коронавирусом на летучих мышах.