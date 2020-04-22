Китай відреагував на судовий позов штату Міссурі через коронавирус. Фото: shnyagi.net

https://racurs.ua/ua/n137114-shtat-missuri-pozyvaietsya-do-kytau-cherez-koronavirus-z-yavylasya-reakciya-pekina.html

Ракурс

Китай відреагував на дії влади американського штату Міссурі, яка подала судовий позов проти КНР із вимогою компенсувати «величезні людські втрати, людські страждання і економічні потрясіння», які були викликані пандемією коронавірусу.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан заявив, що дії китайської влади, які були спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу, не потрапляють під юрисдикцію американських судів, повідомляє прес-служба МЗС КНР.

Крім того, китайський дипломат нагадав, що КНР із 3 січня почала надавати США повну інформацію про новий коронавірус.

Шуан зазначив, що таке зловживання судовою системою не зможе допомогти відповідним заходам щодо боротьби з пандемією у самих США. Крім того, це суперечить міжнародному співробітництву.

На думку Шуана, США повинні засудити таке зловживання судовим процесом.

Як відомо, штат Міссурі першим у США подав судовий позов проти Китаю у зв’язку з його реакцією на поширення коронавірусу. Крім відшкодування збитків, штат Міссурі вимагає офіційно притягнути Пекін до відповідальності за передбачуване приховування серйозності поширення коронавірусної інфекції, пише The Hill.

Генеральний прокурор штату Міссурі Ерік Шмітт заявив, що коронавірус завдав непоправної шкоди країнам в усьому світі. Пандемія викликала хвороби, смерті, економічні потрясіння і людські страждання. Шмітт вважає, що китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку і заразну природу коронавірусу, а також залякував медиків, які намагалися завчасно попередити про небезпеку епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», видання Fox News, посилаючись на власні джерела, стверджує, що «нульовим пацієнтом», який заразився коронавірусом, був співробітник лабораторії Інституту вірусології Уханя, де проводилися експерименти з коронавірусом на кажанах.