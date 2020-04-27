Ціни на нафту впали. Фото: Pexels

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Ракурс

Ціни на нафту продовжили падіння в понеділок, 27 квітня. Американська нафта дешевшає через побоювання інвесторів щодо приводу наявності вільних сховищ.

Так, станом на 11.00 27 квітня вартість червневих ф’ючерсів на нафту марки Brent становить 20,27 дол. за барель. Це на 5,7% нижче ціни на закриття попередньої сесії. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Червневі ф’ючерси на американську нафту WTI впали до 14,59 дол. за барель. Це на 16,1% нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Американські нафтові ф’ючерси втратили понад 2 дол. через побоювання, що сховище в Кушингу в штаті Оклахома може скоро заповнитися повністю, пише Reuters. Запаси нафти у США виросли до 518,6 млн барелів, що близько до рекорду у 535 млн барелів, встановленому в 2017 році.

Повідомляється, що американські сховища вже заповнені на 65%. Щотижня вони заповнюються ще 50 млн барелів. Якщо заповнення сховищ буде відбуватися в такому ж темпі, місце у них закінчиться у червні.

Водночас Saudi Aramco (національна нафтова компанія Саудівської Аравії) почала скорочувати видобуток нафти, хоча нова угода ОПЕК+ діє з 1 травня. Кувейт, Алжир і Нігерія теж мають намір почати достроково виконувати умови угоди.

Нагадаємо, раніше падіння цін на нафту погнало вниз і курс рубля до долара і євро. У Москві курс долара виріс на 1,3% до 76,5 руб., а курс євро — на 1,2% до 83 руб.