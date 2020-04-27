Цены на нефть рухнули. Фото: Pexels

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Ракурс

Цены на нефть продолжили падение в понедельник, 27 апреля. Американская нефть дешевеет из-за опасений инвесторов по поводу наличия свободных хранилищ.

Так, по состоянию на 11.00 27 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 20,27 долл. за баррель. Это на 5,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI упали до 14,59 долл. за баррель. Это на 16,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Американские нефтяные фьючерсы потеряли более 2 долл. из-за опасений, что хранилище в Кушинге в штате Оклахома может скоро заполниться полностью, пишет Reuters. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей, что близко к рекорду в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

Сообщается, что американские хранилища уже заполнены на 65%. Каждую неделю они заполняются еще 50 млн баррелей. Если заполнение хранилищ будет происходить в таком же темпе, места в них не останется к июню.

В то же время Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии) начала сокращать добычу нефти, хотя новая сделка ОПЕК+ действует с 1 мая. Кувейт, Алжир и Нигерия тоже намерены начать досрочно выполнять условия сделки.

Напомним, ранее падение цен на нефть погнало вниз и курс рубля к доллару и евро. В Москве курс доллара вырос на 1,3% до 76,5 руб., а курс евро — на 1,2% до 83 руб.