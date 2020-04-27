«Пленки Ермака» раскрывают, как брат главы офиса Зеленского зарабатывает на схемах с научно-исследовательскими проектами

https://racurs.ua/n137326-plenki-ermaka-raskryvaut-kak-brat-glavy-ofisa-zelenskogo-zarabatyvaet-na-shemah.html

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«Пленки Ермака» пополнились очередной видеозаписью, фигурантом которой является брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака Денис. Новая запись рассказывает о «легальном» заработке Ермака-младшего в сфере скупки научно-исследовательских проектов в Национальном институте стратегических исследований с целью последующей их продажи кандидатам на государственные должности.

Новое видео появилось сегодня, 27 апреля, в Telegram-канале «д'Ермак». Отметим, что упомянутый институт стратегических исследований — научно-исследовательское учреждение, подчиненное президенту Украины, а юридически оно находится в структуре Государственного управления делами.