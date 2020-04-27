«Пленки Ермака» раскрывают, как брат главы офиса Зеленского зарабатывает на схемах с научно-исследовательскими проектами

«Пленки Ермака» раскрывают, как брат главы офиса Зеленского зарабатывает на схемах с научно-исследовательскими проектамиhttps://racurs.ua/n137326-plenki-ermaka-raskryvaut-kak-brat-glavy-ofisa-zelenskogo-zarabatyvaet-na-shemah.htmlРакурс
«Пленки Ермака» пополнились очередной видеозаписью, фигурантом которой является брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака Денис. Новая запись рассказывает о «легальном» заработке Ермака-младшего в сфере скупки научно-исследовательских проектов в Национальном институте стратегических исследований с целью последующей их продажи кандидатам на государственные должности.
Новое видео появилось сегодня, 27 апреля, в Telegram-канале «д'Ермак». Отметим, что упомянутый институт стратегических исследований — научно-исследовательское учреждение, подчиненное президенту Украины, а юридически оно находится в структуре Государственного управления делами.
Таким образом он зарабатывает на тех, кого пристроить на работу не может. Обычный бизнес проект… Разрабатывает институт стратегических исследований… Там таким торгуют не первый год. Денис Ермак, покупает вдвое дешевле, а потом продает втридорога, — говорится в подписи к видео.