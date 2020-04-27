Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Пленки Ермака» раскрывают, как брат главы офиса Зеленского зарабатывает на схемах с научно-исследовательскими проектами

«Пленки Ермака» раскрывают, как брат главы офиса Зеленского зарабатывает на схемах с научно-исследовательскими проектами

27 апр 2020, 11:08
999

«Пленки Ермака» пополнились очередной видеозаписью, фигурантом которой является брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака Денис. Новая запись рассказывает о «легальном» заработке Ермака-младшего в сфере скупки научно-исследовательских проектов в Национальном институте стратегических исследований с целью последующей их продажи кандидатам на государственные должности.

Новое видео появилось сегодня, 27 апреля, в Telegram-канале «д'Ермак». Отметим, что упомянутый институт стратегических исследований — научно-исследовательское учреждение, подчиненное президенту Украины, а юридически оно находится в структуре Государственного управления делами.

Таким образом он зарабатывает на тех, кого пристроить на работу не может. Обычный бизнес проект… Разрабатывает институт стратегических исследований… Там таким торгуют не первый год. Денис Ермак, покупает вдвое дешевле, а потом продает втридорога, — говорится в подписи к видео.

“Плівки Єрмака” розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами

“Плівки Єрмака” розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами


“Плівки Єрмака” розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами

“Плівки Єрмака” розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров