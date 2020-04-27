В психбольнице на Харьковщине зафиксировали вспышку коронавируса

https://racurs.ua/n137324-koronavirus-na-harkovschine-nazvana-prichina-inficirovaniya-pacientov-v-psihiatricheskoy-bolnice.html

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Коронавирусом SARS-CoV-2 пациенты Харьковской областной психиатрической больницы № 1, где была зафиксирована вспышка этого заболевания, могли заразиться от одной из санитарок.

Эта женщина сейчас находится на самоизоляции. Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Глава ОГА отметил, эта санитарка является жительницей другого населенного пункта. Она сейчас находится дома на самоизоляции.

Село Стрелечья Харьковского района, где расположена эта психбольница, закрыто на въезд и выезд, установлены блокпосты. Попасть в этот населенный пункт могут только медработники и люди, которые там зарегистрированы и проживают.

Отделение, в котором был обнаружен коронавирус, сейчас закрыто на карантин.

Будут протестированы все сотрудники, весь персонал. А это чуть больше 500 человек, а также все лица, которые там содержатся, — отметил Кучер.



Напомним, вчера стало известно об обнаружении в Харьковской областной психиатрической больнице № 1 11 случаев коронавируса.