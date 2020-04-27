Коронавирус заставил Японию запретить въезд гражданам Украины, Беларуси, РФ и еще 11 стран

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Коронавирус в мире и темпы его распространения заставили власти Японии запретить въезд в страну гражданам Украины, Беларуси, России, Объединенных Арабских Эмиратов и еще 10 стран. Такое решение принял японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Япония закроет возможность въезда путешествующим из еще 14 стран, включая Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с целью усиления контроля над своими границами, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни, — заявил глава правительства Японии 27 апреля, сообщает Kyodo.

Карантинные меры предосторожности из-за пандемии COVID-19 с 27 апреля затронут 14 стран.

Глава внешнеполитического ведомства Японии также предостерег граждан своего государства от любых поездок за границу. Официальный Токио поднял уровень запрета на выезд из страны до второго (самого высокого уровня).

Помимо Украины, Беларуси, РФ и ОАЭ запрет въезда распространяется на Барбадос, Антигуа и Барбуда, Кувейт, Джибути, Доминиканскую Республику, Катар, Оман, Перу, Сент-Китс и Невис. Таким образом, власти Японии запретили въезд для граждан 87 стран.

Кроме этого, Синдзо Абэ продлил действие указа о приостановлении выдачи виз всем иностранцам до конца мая.

Напомним, в Японии подтверждено более 13,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 364 человека.