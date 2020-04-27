Коронавірус змусив Японію заборонити в’їзд громадянам України, Білорусі, Росії і ще 11 країн

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Коронавірус у світі змусив владу Японії заборонити в’їзд до країни громадянам України, Білорусі, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратів та ще 10 країн. Таке рішення оголосив японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

Японія закриє можливість в’їзду подорожуючим зі ще 14 країн, включаючи Росію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати з метою посилення контролю над своїми кордонами, щоб стримати поширення коронавірусної хвороби, — заявив очільник уряду Японії 27 квітня, повідомляє Kyodo.

Загалом карантинні безпекові заходи під час пандемії COVID-19 з 27 квітня запровадять щодо 14 країн.

Глава зовнішньополітичного відомства Японії застеріг громадян своєї держави від будь-яких подорожей за кордон. Офіційний Токіо підняв рівень заборони на виїзд з країни до другого, найвищого рівня.

Окрім України, Білорусі, РФ та ОАЕ заборона в’їзду поширюється на Барбадос, Антигуа і Барбуда, Кувейт, Джибуті, Домініканську Республіку, Катар, Оман, Перу, Сент-Кітс і Невіс. Таким чином, влада Японії заборонила в’їзд громадянам 87 країн.

Окрім цього, Сіндзо Абе продовжив дію указу про призупинення видачі віз усім іноземцям до кінця травня.

Нагадаємо, в Японії підтверджено понад 13,3 тис. випадків коронавірусу. Жертвами COVID-19 стали 364 особи.