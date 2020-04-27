У психлікарні на Харківщині зафіксували спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137324-koronavirus-na-harkivschyni-nazvano-prychyny-infikuvannya-paciientiv-u-psyhiatrychniy-likarni.html

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Коронавірусом SARS-CoV-2 пацієнти Харківської обласної психіатричної лікарні № 1 у селі Стрілеча, де було зафіксовано спалах цього захворювання, могли інфікуватися від однієї з санітарок.

Ця жінка наразі перебуває вдома на самоізоляції. Вона мешкає в іншому населеному пункті. Про це у своєму Фейсбуці повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Село Стрілеча Харківського району, де розташована ця психлікарня, закрите на в’їзд та виїзд, встановлені блок-пости. Потрапити до цього населеного пункту можуть лише медпрацівники та люди, які там зареєстровані й мешкають.

Відділення, в якому було виявлено коронавірус, зараз закрите на карантин.

Будуть протестовані всі працівники, весь персонал. А це трохи більше 500 осіб, а також усі особи, які там утримуються, — зазначив Кучер.





Нагадаємо, минулої доби стало відомо про виявлення у Харківській обласній психіатричній лікарні № 1 11 випадків коронавірусу.