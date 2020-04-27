“Плівки Єрмака” розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами

«Плівки Єрмака» розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектамиhttps://racurs.ua/ua/n137326-plivky-iermaka-rozkryvaut-yak-brat-glavy-ofisu-zelenskogo-zaroblyaie-na-shemah.htmlРакурс
«Плівки Єрмака» поповнилися черговим відеозаписом, фігурантом якого є брат глави офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис розповідає про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.
Нове відео з’явилося сьогодні, 27 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Зауважимо, що згаданий інститут стратегічних досліджень — науково-дослідна установа, підпорядкована президентові України, а юридично вона перебуває у структурі Державного управління справами.
Таким чином він заробляє на тих, кого прилаштувати на роботу не може. Звичайний бізнес проект… Розробляє інститут стратегічних досліджень, який підпорядкований Державному управлінню справами. Там таким торгують не перший рік. Денис Єрмак, купує удвічі дешевше, а потім продає утричі дорожче, — йдеться у підписі до відео.