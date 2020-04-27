“Плівки Єрмака” розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами

https://racurs.ua/ua/n137326-plivky-iermaka-rozkryvaut-yak-brat-glavy-ofisu-zelenskogo-zaroblyaie-na-shemah.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» поповнилися черговим відеозаписом, фігурантом якого є брат глави офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис розповідає про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.

Нове відео з’явилося сьогодні, 27 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Зауважимо, що згаданий інститут стратегічних досліджень — науково-дослідна установа, підпорядкована президентові України, а юридично вона перебуває у структурі Державного управління справами.