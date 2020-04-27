В Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса. Фото: Росбалт

https://racurs.ua/n137327-v-novoy-zelandii-udalos-ostanovit-rasprostranenie-koronavirusa-vlast.html

Ракурс

В Новой Зеландии удалось предотвратить массовое распространение коронавируса и уже сегодня вечером в стране будут сняты некоторые ограничения, которые действовали на протяжении четырех недель.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, пишет TheGuardian.

Ардерн сообщила, что Новой Зеландии удалось избежать худшего сценария развития коронавирусной эпидемии, но борьба с инфекцией на этом не закончится.

По словам чиновницы, медикам удалось предотвратить бесконтрольное распространение инфекции, поэтому сегодня в 23.59 в стране ослабят ограничения. На протяжении четырех недель в Новой Зеландии были закрыты предприятия и школы. На улицы разрешалось выходить лишьдля посещения супермаркетов и для коротких прогулок.

Ардерн призвала всех граждан страны продолжать соблюдать дистанцию и не контактировать с другими.

В стране откроются рестораны и школы, но некоторые ограничения все же сохранятся. Школы откроются в среду для детей возрастом до десяти лет, которые не могут учиться дома или родители которых выходят на работу.

Работа будет возобновлена на тех предприятиях, руководство которых обеспечит необходимые меры предосторожности. По мнению премьер-министра, на работу выйдут около 1 млн новозеландцев.

Ардерн добавила, что в Новой Зеландии запускают экономику, но это не означает, что карантин полностью снят, поэтому гражданам необходимо придерживаться правил безопасности.

На сегодняшний день в Новой Зеландии зафиксированы 1 тыс. 469 случаев заражения коронавирусом, 19 человек в результате болезни скончались.

Как ранее писал «Ракурс», китайские власти объявили о победе над коронавирусом в провинции Хубей и городе Ухань. Последние 12 пациентов были выписаны из больницы в воскресенье.