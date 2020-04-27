Захисні костюми для лікарів: МОЗ розповіло, як їх нерідко заміняють формою для малярів

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Міністерство охорони здоров’я починає перевірку закупівель захисних костюмів для медперсоналу. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, в деяких областях замість засобів індивідуального захисту органи місцевої влади закуповували для лікарів костюми малярів.

Ми починаємо певну перевірку, що саме закуповувалося і якої якості. МОЗ ще минулого тижня розіслало відповідні запити в державні адміністрації, щоб нам повідомили в розрізі регіонів, що закуповувалося, куди це поставлялося і яким стандартам все це відповідало, — сказав Степанов на брифінгу в понеділок, 27 квітня.

За його словами, зараз спостерігаються часті випадки, коли замість засобів індивідуального захисту або костюмів біологічного захисту «дуже спокійно закуповуються, наприклад, костюми малярів».

І вважають, що це правильно. Наслідки ви чуєте від мене щоранку, коли я повідомляю, яка кількість медичних працівників захворіла, — резюмував глава МОЗ.

Він також запевнив, що перевірка закупівель буде «дуже ретельною».

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, зокрема 28 випадків у дітей та 73 — у медичних працівників. Одужали за добу 24 особи. Померло 11 осіб.