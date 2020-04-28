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Ракурс
Коронавірус в армії. Фото: 5 канал

У Збройних силах новий рекорд інфікованих COVID-19 за добу

28 кві 2020, 09:57
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Коронавірусну інфекцію COVID-19 вже виявили у 53 військовослужбовців Збройних сил України.

За минулу добу у війську зареєстровано дев’ять нових випадків захворювання. Шість випадків інфікування виявили у Харківській області, два у Тернопільській області та один у Львівській області. У заражених симптоми захворювання відсутні. Про це 28 квітня повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Загалом за період пандемії одужали 18 осіб, а двоє померли. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 367 осіб. У 149 осіб у найближчі три дні спливає термін ізоляції.



Фахівці зазначають, що найчастіше військові інфікуються коронавірусом тоді, коли спілкуються з рідними та друзями, з яким и не проживають разом або не контактують щодня.

Нагадаємо, за 26 квітня в Україні було підтверджено шість нових випадків інфікування коронавірусом серед українських військовослужбовців. Повідомлялося, що двоє військових перебувають на лікуванні в медзакладах, четверо — проходять амбулаторне лікування вдома під наглядом лікарів.

Джерело: Ракурс


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