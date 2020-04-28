В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137381-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-kilkist-infikovanyh-zrosla-na-ponad-400-infografika.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні триває.

Кількість підтверджених випадків інфікування за добу зросла на 401 й досягнула 9 тис. 410 (з них 639 — діти, 1 тис. 843 — медпрацівники). Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед нових випадків коронавірусу — 25 дітей та 94 медпрацівники.

За добу госпіталізовано 147 осіб.

За останню добу зафіксовано 19 летальних випадків, більша частина з яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. Тобто, це були люди з групи ризику, — зазначив Степанов.

Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу в Україні досягнула 239 людей.

Одужали за добу 128 пацієнтів. За весь час епідемії вже одужали 992 людини. Чиьта

За добу здійснено 5,2 тис. досліджень методом ПЛР. Загалом в Україні методом ПЛР вже досліджено 98 тис. 719 зразків.

Нагадаємо, через коронавірус Японія заборонила в’їзд громадянам України та ще низки країн.