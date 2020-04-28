СБУ задержала диверсантов. Фото: slovoidilo.ua

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Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу Немец, причастной к ряду диверсионных актов.

В 2014 году эта группировка захватила на шахте им. Мельникова 1,2 т взрывчатого вещества аммонит. Впоследствии эту взрывчатку боевики использовали для подрыва четырех мостов в районе населенных пунктов Закотне и Северск Донецкой области, двух мостов в городах Лисичанск и Рубежное на Луганщине. Кроме того, еще два моста террористы заминировали в Лисичанске. Об этом 28 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что 8 сентября 2019 года силовики задержали Бергмана в районе Лисичанска и тот рассказал о совершенных его группой преступлениях, сообщил расположения схронов со взрывчаткой и средствами поражения. С октября 2019 года до апреля 2020 года сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов «группы Бергмана» и изъяли взрывное устройство с 2 кг в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 гр тротила, три мины ПМН, два выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки «Star model B», шесть универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тыс. боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле спецслужба задержала двух боевиков из группы диверсантов. Злоумышленники уже признали свою вину, им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на днях Национальная полиция Донецкой области обнаружила на территории Донецкой области два здания, где хранились тысячи боеприпасов, в том числе вооружение, которое было похищено из оккупированного Крыма в 2014 году.