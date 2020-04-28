Єнс Столтенберг, фото: Kjetil Ree

https://racurs.ua/ua/n137385-rosiya-ta-kytay-poshyruut-dezinformaciu-schodo-epidemiyi-koronavirusu-gensek-nato-naviv-pryklady.html

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Росія та Китай поширюють дезінформацію про протидію пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, представники цих країн стверджували, що члени Північноатлантичного альянсу нібито не підтримують один одного у протидії пандемії.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО, заявив про це під час вчорашньої телеконференції з журналістами, повідомляє «Радіо Свобода».

Столтенберг наголосив, що під час нещодавньої телеконференції міністри оборони країн НАТО домовилися посилювати спільну роботу щодо боротьби з епідемією.

Тільки спільними силами ми і можемо забезпечувати доставку хворих через кордони, перевозити матеріали та медичне обладнання. Твердження зворотного — це неправильні твердження, — переконаний Генсек НАТО.

Серед інших дезінформаційних заяв представників Росії та КНР Столтенберг згадав твердження, що країни НАТО нібито не здатні захистити своє населення похилого віку та що члени Альянсу нібито відповідальні за поширення коронавірусу.

У нас є кілька прикладів заяв, зроблених у Москві та Пекіні, які не відповідають дійсності і при цьому є спробами завдати шкоди союзницьким зв’язкам між країнами НАТО, — зазначив Генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО використовує українські транспортні літаки «Руслан» для доставки з Китаю медичних засобів, необхідних для боротьби з коронавірусом.