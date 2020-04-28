На Закарпатті зафіксували землетрус, фото: evmhistory.ru

https://racurs.ua/ua/n137389-zemletrus-v-rayoni-ujgoroda-zafiksuvaly-na-zakarpatti-karta.html

Ракурс

На Закарпатті цієї ночі о 1.07 було зафіксовано землетрус магнітудою 2,7.

Джерело землетрусу розташовувалося на глибіні 3 км в районі Ужгорода. Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Координати джерела цього землетрусу — 48,53° північної широти та 22,38° східної довготи.

Землетрус такої сили можуть відчувати окремі люди всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах будівель, зазначають у відомстві.

Варто додати, що ще два землетруси — магнітудою 3,1 та 1,5 зафіксували на Закарпатті на Великдень, 19 квітня. Перший землетрус відбувся о 08.45, другий — о 10.25. Джерела цих землетрусів розташовувалися на глибині 5 км на південний схід від Ужгорода.

Нагадаємо, в другій половині березня в результаті землетрусу в столиці Хорватії Загребі загинула дитина.