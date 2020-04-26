Лесные пожары в Украине. Фото: rg.ru

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Лесные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тыс. га.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля побывал с рабочей поездкой в Киевской области. Глава государства облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара и назвал площадь лесов, которую уничтожил огонь. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, Зеленский встретился с работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Зоне отчуждения. Президент вручил государственные награды 22 спасателям.

Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат, — отметил глава государства.

Как известно, лесные пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля. Сумма нанесенного ущерба предварительно оценивается в десятки миллионов гривен.

Напомним, в Чернобыльской зоне по состоянию сегодняшнее утро основные усилия спасателей направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в местах, которые прошел огонь. Эти ячейки расположены в деревне Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка.