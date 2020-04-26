Лісові пожежі в Україні. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n137303-lisova-pojeja-v-chornobylskiy-zoni-znyschyla-ponad-11-tys-ga-lisu-zelenskyy-foto.html

Ракурс

Лісові пожежі в Чорнобильській зоні знищили понад 11 тис. га.

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня побував із робочою поїздкою у Київській області. Глава держави облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі й назвав площу лісів, яку знищив вогонь. Про це сьогодні повідомила прес-служба Офісу президента.

Крім того, Зеленський зустрівся з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження. Президент вручив державні нагороди 22 рятувальникам.

Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат, — зазначив глава держави.

Як відомо, лісові пожежі в Чорнобильській зоні розпочалися 4 квітня. Сума завданих ними збитків попередньо оцінюється у десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні станом сьогоднішній ранок основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику у місцях, які пройшов вогонь. Ці осередки розташовані в селі Крива Гора та в районі сіл Рудьки і Буряківка.