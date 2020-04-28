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Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологической больнице на Тернопольщинеhttps://racurs.ua/n137432-vspyshka-koronavirusa-zafiksirovana-v-psihonevrologicheskoy-bolnice-na-ternopolschine.htmlРакурс
Вспышка коронавируса зафиксирована в Почаевской областной психоневрологической больнице на Тернопольщине. Коронавирус обнаружен у двух сотрудников и 26 пациентов.
Об этом сообщается на странице офиса омбудсмена Украины в Facebook.
Коронавирусом заразились главный врач медучреждения Лариса Василюк и еще один медработник, который сейчас находится в реанимации.
Инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердили у 26 пациентов из мужского отделения. Четверо больных переведены в центральную городскую больницу Почаева. У остальных заболевание пока протекает в легкой форме.
Василюк заявила, что в случае ухудшения состояния больных, их будут направлять в Кременецкую центральную районную больницу и Почаевскую городскую больницу.
Также главврач добавила, что 25 апреля лишь у 30 пациентов и медработников удалось взять образцы для проведения тестов на коронавирус, потому что не хватило пробирок для забора крови.
По словам Василюк, пробирки уже закуплены и после их получения в больнице будут проведены исследования у остальных пациентов и медработников.
В офисе омбудсмена отметили, что в настоящее время в психоневрологической больнице на стационарном лечении находятся более 40 пациентов. Часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых нет документов, удостоверяющих личность.
Как ранее писал «Ракурс», вспышки коронавируса зафиксированы в Закарпатской областной государственной администрации и в районной больнице на Харьковщине.