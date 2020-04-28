Вспышка коронавируса на Тернопольщине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137432-vspyshka-koronavirusa-zafiksirovana-v-psihonevrologicheskoy-bolnice-na-ternopolschine.html

Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в Почаевской областной психоневрологической больнице на Тернопольщине. Коронавирус обнаружен у двух сотрудников и 26 пациентов.

Об этом сообщается на странице офиса омбудсмена Украины в Facebook.

Коронавирусом заразились главный врач медучреждения Лариса Василюк и еще один медработник, который сейчас находится в реанимации.

Инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердили у 26 пациентов из мужского отделения. Четверо больных переведены в центральную городскую больницу Почаева. У остальных заболевание пока протекает в легкой форме.

Василюк заявила, что в случае ухудшения состояния больных, их будут направлять в Кременецкую центральную районную больницу и Почаевскую городскую больницу.

Также главврач добавила, что 25 апреля лишь у 30 пациентов и медработников удалось взять образцы для проведения тестов на коронавирус, потому что не хватило пробирок для забора крови.

По словам Василюк, пробирки уже закуплены и после их получения в больнице будут проведены исследования у остальных пациентов и медработников.

В офисе омбудсмена отметили, что в настоящее время в психоневрологической больнице на стационарном лечении находятся более 40 пациентов. Часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых нет документов, удостоверяющих личность.

Как ранее писал «Ракурс», вспышки коронавируса зафиксированы в Закарпатской областной государственной администрации и в районной больнице на Харьковщине.