Спалах коронавірусу на Тернопільщині. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137432-spalah-koronavirusu-stavsya-u-psyhonevrologichniy-likarni-na-ternopilschyni.html

Ракурс

Спалах коронавірусу стався у Почаївській обласній психоневрологічній лікарні на Тернопільщині. Коронавірус виявлений у двох співробітників і 26 пацієнтів.

Про це повідомляється на сторінці офісу омбудсмена України в Facebook.

Коронавірусом заразилися головний лікар медустанови Лариса Василюк та іще один медпрацівник, який зараз перебуває у реанімації.

Інфікування коронавірусом лабораторно підтверджено у 26 пацієнтів із чоловічого відділення. Четверо хворих переведені до центральної міської лікарні Почаєва. У решти захворювання поки що протікає у легкій формі.

Василюк заявила, що у разі погіршення стану хворих, їх будуть направляти до Кременецької центральної районної лікарні та Почаївської міської лікарні.

Також головний лікар додала, що 25 квітня лише у 30 пацієнтів і медпрацівників вдалося взяти зразки для проведення тестів на коронавірус, тому що не вистачило пробірок для забору крові.

За словами Василюк, пробірки вже закуплені і після їх отримання у лікарні будуть проведені дослідження у інших пацієнтів і медпрацівників.

В офісі омбудсмена зазначили, що наразі в психоневрологічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають понад 40 пацієнтів. Частина з них є жителями інших областей і навіть країн. У деяких немає документів, що засвідчують особу.

Як раніше писав «Ракурс», спалахи коронавірусу зафіксовані в Закарпатській обласній державній адміністрації та в районній лікарні на Харківщині.