Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137407-spalah-koronavirusu-stavsya-u-zakarpatskiy-oda.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у працівників Закарпатської обласної державної адміністрації.

Інфікувалися семеро працівників ОДА, п’ятеро з них захворіли на минулому тижні. Інфікування були підтверджені методом ПЛР. Від коронавірусу одужала одна людина. Контактних осіб, які спілкувалися із зараженими, встановили. Також була проведена дезінфекція приміщень й посилено карантинні заходи. Про це 28 квітня повідомила прес-служба Закарпатської ОДА в Facebook.

Загалом із початку пандемії коронавірусу у 387 закарпатців встановлено діагноз COVID-19. Станом на сьогодні 33 осіб одужали, а дев’ятеро померли. З 345 хворих 96 медичних працівників, 16 — діти. Хворі перебувають на амбулаторному та стаціонарному лікуванні. В області провели 2 тис. 170 досліджень COVID-19 методом ПЛР.

Тим часом у Харківській області для проведення протиепідемічних заходів закрили Зміївську центральну районну лікарню. Директор лікарні Михайло Лисак заявив у коментарі «Суспільному», що приймати пацієнтів у закладі не будуть до повного обстеження медперсоналу та проведення профілактичних заходів. Зазначається, що станом на 26 квітня позитивними на коронавірус були результати 11 медичних працівників. Серед інфікованих троє лікарів.

Нагадаємо, у Києві заражені коронавірусною інфекцією COVID-19 1 тис. 298 осіб. За час епідемії в столиці померли 20 осіб, а 60 людей повністю видужали.