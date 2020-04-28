Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137407-vspyshka-koronavirusa-proizoshla-v-zakarpatskoy-oga.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у работников Закарпатской областной государственной администрации.

Заразились семь работников ОГА, пять из них заболели на прошлой неделе. Инфицирования были подтверждены методом ПЦР. От коронавируса выздоровел один человек. Контактных лиц, которые общались с зараженными, установили. Также была проведена дезинфекция помещений и усилены карантинные мероприятия. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА в Facebook.

Всего с начала пандемии коронавируса у 387 закарпатцев установлен диагноз COVID-19. По состоянию на сегодняшний день 33 человек выздоровели, а девять умерли. Среди 345 больных 96 медицинских работников и 16 детей. Больные находятся на амбулаторном и стационарном лечении. В области провели 2 тыс. 170 исследований COVID-19 методом ПЦР.

Тем временем, в Харьковской области для проведения противоэпидемических мероприятий закрыли Змиевскую центральную районную больницу. Директор больницы Михаил Лысак заявил в комментарии «Общественному», что принимать пациентов в заведении не будут до полного обследования медперсонала и проведения профилактических мероприятий. Отмечается, что по состоянию на 26 апреля положительными на коронавирус были результаты 11 медицинских работников. Среди инфицированных три врача.

Напомним, в Киеве заражены коронавирусной инфекцией COVID-19 1 тыс. 298 человек. За время эпидемии в столице умерли 20 человек, а 60 человек полностью выздоровели.