Владимир Зеленский подписал закон, который вводит рынок сельхозземель, фото: Zik

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 552-ІХ, который вводит в Украине рынок сельскохозяйственных земель.

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, согласно этому закону, будет отменен с июля 2021 года, однако с определенными ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

С 1 июля 2021 года исключительно граждане Украины получат возможность приобретать право собственности на земельные участки площадью до 100 га. С 1 января 2024 года аналогичную возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы, а ограничения на площадь земельных участков будут увеличены до 10 тыс. га.

Вопрос возможности продажи земли иностранцам должен решаться по результатам референдума.

Украина ждала этот закон со времени обретения независимости, — заявил Зеленский.

Напомним, этот закон Верховная Рада поддержала во втором чтении в ночь на 31 марта, после завершения рассмотрения более чем 4 тыс. поправок.