Владимир Слончак, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n137404-sud-izbiraet-meru-presecheniya-uvolennomu-iz-za-draki-s-policiey-eks-zamestitelu-klichko-slonchaku.html

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Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю главы КГГА Владимиру Слончаку, уволенному недавно с должности мэром столицы Виталием Кличко из-за инцидента с патрульной полицией.

В отношении Слончака полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За это правонарушение ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вечером 26 апреля полиция остановила легковой автомобиль, пассажиром которого был Слончак.

Когда патрульный полицейский проверял документы водителя, Слончак вступил с провоохранителем в спор, впоследствии вышел из автомобиля и набросился с кулаками на патрульного.

Напомним, видео инцидента, снятое камерой одного из полицейских, впоследствии было опубликовано в интернете. На него, в частности, попал момент задержания Слончака.