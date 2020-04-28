Названы даты окончания эпидемии коронавируса в разных странах. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n137405-nazvany-daty-okonchaniya-epidemii-koronavirusa-v-raznyh-stranah-prognoz-uchenyh-infografika.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса стала настоящим испытанием для человечества. Во всех странах граждане с нетерпением ожидают снятия ограничений, но никто не осмеливается назвать точную дату завершения пандемии коронавируса. Такую смелость взяли на себя ученые Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab под руководством профессора Цзяньси Луо из Массачусетского технологического института.

Ученые провели сбор всей информации о распространении коронавируса в странах, попытались учесть все возможные факторы и создали математическую модель завершения пандемии. Своими расчетами они поделились на специально созданном веб-ресурсе.

Для расчета прогнозов использовалась так называемая SIR-модель (Susceptible — Infected — Recovered). В модели учитывается количество восприимчивых, инфицированных и уже переболевших граждан в определенные моменты времени, а также активность контактов между людьми.

В настоящее время на сайте можно ознакомиться с прогнозными графиками окончания эпидемии для 87 стран, в том числе и для Украины.

Если верить данным ресурса, то прогностические кривые показывают, что в Украине эпидемия с вероятностью 99% должна утихнуть 27 мая, а полностью будет ликвидирована 6 июля.

Для Беларуси прогнозные показатели вероятного затихания эпидемии до 99% будут достигнуты 28 мая, а полностью эпидемия закончится 6 июля.

В России прогнозируемые показатели будут достигнуты 4 июня и 18 августа соответственно.

По расчетам ученых во всем мире эпидемия с вероятностью 99% должна утихнуть 15 июня, а полностью будет ликвидирована лишь 26 ноября.

На ресурсе указано, что расчетные даты могут быть ошибочными, потому что учесть абсолютно все факторы распространения коронавируса не представляется возможным.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может избежать пика эпидемии коронавируса в том случае, если граждане будут придерживаться всех правил введенного карантина.