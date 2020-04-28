Появился трейлер фильма о расследовании катастрофы на ЧАЭС. Фото:

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Документальный фильм «Артефакт Чернобыля» получил свой первый трейлер.

Лента рассказывает о расследовании катастрофы с использованием архивов советских спецслужб. Официальный трейлер появился на странице Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook и в YouTube.

Вышел официальный трейлер ленты «Артефакт Чернобыля» — украинского современного документального фильма о расследовании Чернобыльской катастрофы на основе недавно рассекреченных архивов КГБ, и ее последствий для Украины и всего мира сейчас, — сообщили в Минкульте.

В министерстве отметили, что поддержку в создании фильма оказал Украинский культурный фонд, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, СБУ. Кроме того, ленту помогали создавать Национальный музей «Чернобыль», Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, МОО «Центр ПРИПЯТЬ. изюминка».

Специалисты МКИП отмечают, что 60% украинцев современности не знают даты Чернобыльской катастрофы. Еще 92% граждан не осведомлены о нормах радиоактивности. Кроме того, 47% жителей Украины доверяют фейкам о Чернобыле, пришедшим из советских времен.

Напомним, в Зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции появился гигантский мурал, на котором изобразили лошадей Пржевальского и стилизованную атомную энергию под контролем человека.