З’явився трейлер фільму про розслідування катастрофи на ЧАЕС. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n137403-minkult-opublikuvav-treyler-dokumentalnogo-filmu-pro-rozsliduvannya-avariyi-na-chaes-video.html

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Документальний фільм «Артефакт Чорнобиля» отримав свій перший трейлер.

Стрічка розповідає про розслідування катастрофи із використанням архівів радянських спецслужб. Офіційний трейлер з’явився на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook та в YouTube.

Вийшов офіційний трейлер стрічки «Артефакт Чорнобиля» — українського сучасного документального фільму про розслідування Чорнобильської катастрофи на основі нещодавно розсекречених архівів КДБ, та її наслідків для України та всього світу зараз, — повідомили у Мінкульті.

У міністерстві наголосили, що підтримку у створенні фільму надав Український культурний фонд, Міністерство енергетики й захисту довкілля, СБУ. Крім того, стрічку допомагали створювати Національний музей «Чорнобиль», Державне агентство з управління зоною відчуження, МГО «Центр ПРИП’ЯТЬ.ком».

Фахівці МКІП наголошують, що 60% українців сьогодення не знають дати Чорнобильської катастрофи. Ще 92% громадян не обізнані щодо норм радіоактивності. Крім того, 47% жителів України довіряють фейкам про Чорнобиль, що прийшли з радянських часів.

Нагадаємо, у Зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції з’явився гігантський мурал, на якому зобразили коней Пржевальського та стилізовану атомну енергію під контролем людини.