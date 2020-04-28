Вихідні у травні 2020: де та як українці проведуть 12 неробочих днів — опитування / Фото: kuzbass-today.ru

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Вихідні в травні 2020 року більшість українців проведуть вдома. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 24 квітня в усіх областях України, за винятком окупованих Криму і Донбасу.

Вихідні у травні планують провести вдома три чверті опитаних. 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних і близьких, 5% —провести час з друзями або знайомими, 1% — поїхати в подорож по країні, — йдеться в прес-релізі опитування.

Мешканці західних і центральних областей, а також жителі сіл частіше згадували про своє бажання зайнятися домашнім господарством на травневі вихідні. Водночас відвідати рідних і близьких планують молоді люди, чоловіки і більш забезпечені респонденти.

Правил карантину в Україні, згідно з опитуванням, населення починає дотримуватися менш суворо.

29% опитаних виходять з дому кілька разів на день, 23% —- один раз в день. 37% заявили, що виходять тільки раз у кілька днів, 11% — взагалі намагаються не виходити, — зазначає «Рейтинг».

Аналітики повідомили про зростання впродовж останніх двох тижнів кількості тих, хто виходить з дому частіше. Наприклад, кількість респондентів, котрі покидають домівки кілька разів на день зросла з 19 до 29%. Також соціологи побачили кореляцію між переглядом новин про коронавірус та дотриманням правил карантину.

Чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину, — резюмували соціологи.

Нагадаємо, всього у травні 31 календарний день. Вихідними у травні будуть 12 днів, а 19 — залишаться робочими. Українці відпочиватимуть: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 травня. Зокрема, 1 травня (п'ятниця) — День праці, 9 травня (субота) — День перемоги, 11 травня (понеділок) — перенесення вихідного 9 травня, усі інші дні — стандартні вихідні суботи та неділі.