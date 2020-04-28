Выходные в мае 2020: Где и как украинцы проведут 12 нерабочих дней — опрос / Фото: kuzbass-today.ru

https://racurs.ua/n137402-gde-i-kak-ukraincy-planiruut-provesti-vyhodnye-v-mae-opros.html

Ракурс

Выходные в мае 2020 года большинство украинцев проведут дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 24 апреля во всех областях Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.

Выходные в мае планируют провести дома три четверти опрошенных. 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных и близких, 5% — провести время с друзьями или знакомыми, 1% — поехать в путешествие по стране, — говорится в пресс-релизе опроса.

Жители западных и центральных областей, а также жители сел чаще упоминали о своем желании заняться домашним хозяйством на майские праздники. В свою очередь, навестить родных и близких планируют молодые люди, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Карантин в Украине, согласно опросу, население уже не соблюдает так строго, как раньше.

29% опрошенных выходят из дома несколько раз в день, 23% — один раз в день. 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% — вообще стараются не выходить, — отмечает «Рейтинг».

Аналитики сообщили о росте за последние две недели количества тех, кто выходит из дома чаще. Например, число респондентов, которые выходят несколько раз в день, выросло с 19 до 29%. Также социологи увидели корреляцию между просмотром новостей о коронавирусе и соблюдением правил карантина.

Чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина, — резюмировали социологи.

Напомним, всего в мае 31 календарный день. Выходными в мае 2020 года будут 12 дней, остальные 19 являются рабочими. Нерабочими в этом месяце будут 1−3, 9−11, 16−17, 23−24 и 30−31 мая. Соответственно, все остальные дни — рабочие. Выходной в пятницу, 1 мая, связан с празднованием Дня труда, а понедельник, 11 мая, — с переносом выходного Дня победы 9 мая.