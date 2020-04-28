Дмитрий Кулеба, фото: «Правительственный портал»

https://racurs.ua/n137401-otpravlyat-zarobitchan-za-granicu-seychas-ne-logichno-kuleba-video.html

Ракурс

Отправлять украинских заробитчан за границу сейчас «нелогично», несмотря на поступление соответствующих обращений от государств-партнеров Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об этом во время сегодняшнего онлайн-брифинга.

Кулеба заявил, что украинское правительство руководствуется прежде всего соображениями безопасности и здоровья граждан.

В условиях распространения пандемии любое путешествие — это подвержение опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом, — подчеркнул министр.

Сейчас, по словам Кулебы, все усилия правительства направлены на то, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа.

Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия, — отметил Кулеба.

В то же время Кулеба заверил, что украинское правительство настроено конструктивно и готово пересмотреть эту позицию «в контексте изменения ситуации с пандемией».

Недавно в министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии заявили, что планировалось прибытие из Украины около 1 тыс. сезонных работников. Однако, поскольку украинское правительство запретило заробитчанам выезжать за рубеж, прибыть успели лишь около 200 работников из Украины, сообщает телеканал Yle.

Напомним, польские фермеры готовы возить украинских заробитчан чартерными рейсами, чтобы спасти урожай.