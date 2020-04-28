Производители фальсифицированного алкоголя финансировали ЛДНР. Фото:

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В Киевской и Ровенской областях силовики проводят обыски в подпольных цехах по незаконному изготовлению алкогольных напитков.

Эти нелегальные предприятия изготавливали спиртное в больших промышленных масштабах и не платили налоги в государственный бюджет. Правоохранители обнаружили бухгалтерскую документацию, водочную продукцию с поддельными акцизными марками и около 100 т спиртовой смеси. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258−5 УК Украины). Об этом 28 апреля сообщил Офис генерального прокурора.

Следователи считают, что алкогольная продукция из этих цехов реализовалась в Украине, в том числе на временно оккупированных территориях. Прибыль от фальсификата шла на финансирование террористических ДНР и ЛНР через формально законные юридические лица.

В прокуратуре отмечают, что фактические владельцы этих предприятий находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции достоинства. Отмечается, что дельцы сейчас находятся на оккупированном Донбассе и в России. Некоторые из них являются «почетными гражданами и заместителями министров» ОРДЛО.

Напомним, в Киеве обнаружили поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что в Украину из Турции препараты доставляли вне таможенного контроля.