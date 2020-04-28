В одной из многоэтажек Дарницкого района Киева прогремел взрыв. Фото: Деловой Славянск

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Ракурс

Взрыв в Киеве прогремел сегодняшней ночью в одной из жилых многоэтажек Дарницкого района Киева. Инцидент произошел около 1.00 ночи в доме на улице Ревуцкого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции, специалисты по взрывчатке и медики, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

На месте инцидента правоохранители обнаружили 29-летнего жителя дома и его супругу. У мужчины и женщины были травмы различной степени тяжести.

Мужчина пострадал больше и был госпитализирован в больницу. Женщине медицинская помощь была оказана на месте.

По предварительным данным полиции, на лестничной площадке взорвалась боевая граната. Вчера вечером пострадавший мужчина со своими друзьями распивал спиртные напитки на лестничной площадке дома. После нескольких рюмок мужчина решил похвастаться боевой гранатой, которую принес со своей квартиры.

Пьяные мужчины стали играть боеприпасом и в какой-то момент выдернули чеку. Хозяин попытался спрятать гранату, а его собутыльники убежали.

Как раз в этот момент из квартиры вышла жена владельца гранаты. Прогремел взрыв, в результате которого супруги получили ранения.

Полицейские устанавливают модификацию и происхождение гранаты. По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как ранее писал «Ракурс», на Киевщине во время ссоры двух мужчин взорвалась граната, которую принес с собой один из участников конфликта. В результате взрыва один человек погиб, еще двое — госпитализированы с ранениями.