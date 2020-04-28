Виталий Кличко посетил роддом №5, фото: klichko.org

https://racurs.ua/n137397-klichko-pokazal-kak-stolichnyy-roddom-podgotovilsya-k-priemu-beremennyh-s-covid-19-video.html

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Мэр Киева Виталий Кличко вчера посетил столичный роддом № 5, в котором подготовились к возможному приему беременных женщин с коронавирусной болезнью COVID-19.

Видео из этого роддома мэр Киева показал во время сегодняшнего видеобрифинга.

Таких в столице немного, но, к сожалению, есть, — отметил Кличко. — Город готов оказать им необходимую помощь, если потребуется.

На видео показано, как палаты подготовлены к возможному приему беременных с коронавирусом. В частности, для женщин с COVID-19 выделена реанимационная палата.

В случае необходимости для каждой женщины отдельный вентилятор есть, мониторы, кислород, — отметил главный врач этого роддома Дмитрий Говсеев.

Также Кличко во время визита в роддом показали операционную палату.

Если есть хоть одна женщина, врач находится здесь круглосуточно с указанной женщиной, — рассказал Говсеев.





Напомним, в Киеве за сутки зафиксировали еще 78 случаев коронавируса.