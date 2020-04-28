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Ракурс
Віталій Кличко відвідав пологовий будинок №5, фото: klichko.org

Кличко показав, як столичний пологовий будинок підготувався до прийому вагітних із COVID-19 (ВІДЕО)

28 кві 2020, 13:21
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Мер Києва Віталій Кличко вчора відвідав столичний пологовий будинок № 5, в якому підготувалися до можливого прийому вагітних жінок із коронавірусною хворобою COVID-19.

Відео з цього пологового будинку мер Києва показав під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Таких у столиці небагато, але, на жаль, є, — зазначив Кличко. — Місто готове надати їм необхідну допомогу, якщо потрібно буде.

На відео показано, як палати підготовлені до можливого прийому вагітних із коронавірусом. Зокрема, для жінок з COVID-19 виділена реанімаційна палата.

У разі потреби для кожної жінки окремий вентилятор є, монітори, кисень, — зазначив головний лікар цього пологового будинку Дмитро Говсєєв.

Також Кличку під час візиту до пологового будинку показали операційну палату.

Якщо є хоч одна жінка, лікар знаходиться тут цілодобово з вказаною жінкою, — розповів Говсєєв.



Нагадаємо, у Києві за добу зафіксували ще 78 випадків коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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