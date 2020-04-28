Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Києві зросла кількість осіб, які заражені коронавірусною інфекцією COVID-19.

За минулу добу заразились коронавірусом 78 осіб. Загалом у столиці 1 тис. 298 заражених. За час епідемії у Києві померли 20 осіб, а 60 людей повністю видужали від коронавірусу. Про це 28 квітня під час онлайн-брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За останню добу захворіли 36 жінок віком від 23 до 74 років. Інфекцію підхопили й 36 чоловіків віком 23 до 80 років. Серед хворих також три дівчинки від 11 до 16 років та три хлопчики віком від семи місяців до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції.

Кличко додав, що найчастіше в Києві хворіють чоловіки: 56% заражених складають особи чоловічої статі, а в 44% - жіночої. Серед хворих 80 дітей — 43 хлопчики та 37 дівчаток. Також коронавірусну інфекцію підхопили 120 медичних працівників, а це — 9% від загального числа. Ще заразилося 179 служителів церкви — 14%. Загалом за віком у Києві найчастіше інфікуються громадяни 30−49 років, трішки менше 50−65 років. Найменше хворіють діти та молодь до 29 років.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків інфікування в Україні вже досягнула 9 тис. 410 осіб. За весь час епідемії вже одужали 992 людини. За останню добу зафіксовано 19 летальних випадків, більша частина з яких супроводжувалася хронічними захворюваннями.