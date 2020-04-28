Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киеве возросло количество лиц, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

За минувшие сутки заразились коронавирусом 78 человек. Всего в столице 1 тыс. 298 зараженных. За время эпидемии в Киеве умерли 20 человек, а 60 человек полностью выздоровели от коронавируса. Об этом 28 апреля во время онлайн-брифинга заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

За последние сутки заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. Инфекцию подхватили и 36 мужчин в возрасте 23 до 80 лет. Среди больных также три девочки от 11 до 16 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 22 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Кличко добавил, что чаще в Киеве болеют мужчины: 56% зараженных составляют лица мужского пола, а в 44% - женского. Среди 80 больных детей — 43 мальчика и 37 девочек. Также коронавирусную инфекцию подхватили 120 медицинских работников, а это — 9% от общего числа. Еще заразились 179 служителей церкви — 14%. По возрасту в Киеве чаще всего инфицируются граждане 30−49 лет, немного меньше 50−65 лет. Меньше всего болеют дети и молодежь до 29 лет.

Напомним, количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине уже достигло 9 тыс. 410 человек. За все время эпидемии уже выздоровели 992 человека. За последние сутки зафиксировали 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями.