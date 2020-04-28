Николай Тищенко, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n137392-eto-shtab-dlya-lichnyh-vstrech-radi-preobrazovaniya-kieva-tischenko-o-svoem-restorane.html

Ракурс

Николай Тищенко, нардеп из «Слуги народа», отреагировал на скандал со своим киевским рестораном «Велюр», в который, согласно расследованию журналистов Bihus.info, продолжают во время карантина приходить посетители.

Тищенко уверяет, что лица, которых заметили журналисты, на самом деле приходили в «Велюр» не поесть, а на «личные встречи». Об этом он заявил в своем Инстаграме.

Это своеобразный такой штаб, — заверил Тищенко. — В «Велюре» я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу … преобразования города Киева.

Нардеп заверил, что ресторан не работает для посетителей.

Мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана … голодными, — заявил Тищенко.

Ситуацию со скандалом вокруг «Велюра» нардеп считает «информационным заказом».

Напомним, журналисты Bihus.info, которые белее чем неделю наблюдали за рестораном «Велюр», зафиксировали возле него ряд известных людей. В то же время журналистам забронировать там столик не удалось.