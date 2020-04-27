Нардеп Тищенко опять попал в скандал — его ресторан тайком принимает вип-гостей несмотря на карантин, скриншот видео

https://racurs.ua/n137375-sam-sebe-revizor-restoran-slugi-tischenko-prinimaet-vip-gostey-nesmotrya-na-karantin.html

Ракурс

Нардеп Тищенко попал в карантинный скандал. Журналисты обнаружили, что столичный ресторан «Велюр», который входит в орбиту сети «Наша карта», тайком принимает особых гостей.

Среди них заметили нардепа Антона Яценко, партнера Игоря Коломойского и помощника нардепа от СН Павла Куфтырева, депутата и бывшего сценариста «Квартал 95» Александра Кабанова, менеджера «Метинвеста» Виталия Киселя, первого заместителя председателя Офиса президента и экс-продюсера «Квартал 95» Сергея Трофимова.

Политическая «элита» продолжает тусить в ресторане, несмотря на карантин, сообщает Bihus.Info в своем сюжете.

Журналисты неделю наблюдали за рестораном Тищенко. Несмотря на то, что в ресторан в разные дни попали десятки людей, журналистам отказали в бронировании столика. Яценко и Кабанов на вопрос об обедах в «Велюре» заявили, что не посещают рестораны, а журналисты со своими наблюдениями ошибаются.

Николай Тищенко — нардеп от «Слуги народа», владелец четырех киевских ресторанов, бывший ведущий шоу «Ревизор». Сайт ресторана и его страницы в социальных сетях информируют о работе в период карантина только на доставке еды. Тищенко в коротком комментарии журналисту сообщил, что с вопросами о «Велюре» надо обращаться не к нему.