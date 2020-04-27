Сам собі ревізор: ресторан «слуги» Тищенка приймає віп-гостей попри карантин, скріншот відео

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Ракурс

Нардеп Тищенко потрапив у карантинний скандал. Журналісти виявили, що столичний ресторан «Велюр», який входить в орбіту мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей.

Серед них помітили нардепа Антона Яценко, партнера Ігоря Коломойського та помічника нардепа від СН Павла Куфтирєва, депутата та колишнього сценариста «Квартал 95» Олександра Кабанова, менеджера «Метінвесту» Віталія Кисіля, першого заступника голови Офісу президента та екс-продюсера «Квартал 95» Сергія Трофімова.

Політична «еліта» продовжує тусити в ресторані попри карантинні обмеження, повідомляє Bihus.Info у своєму сюжеті.

Журналісти більше тижня спостерігали за рестораном Тищенка. Попри те, що в ресторан у різні дні потрапили десятки людей, журналістам відмовили в бронюванні столика. Яценко та Кабанов на запитання про обіди у «Велюрі» заявили, що не відвідують ресторани, а журналісти зі своїми спостереженнями помиляються.

Микола Тищенко — нардеп від «Слуги народу», власник чотирьох київських ресторанів, колишній ведучий шоу «Ревізор». Сайт ресторану і його сторінки в соціальних мережах інформують про роботу лише на доставці їжі. Тищенко у короткому коментарі журналісту повідомив, що з питаннями про «Велюр» треба звертатися не до нього.