У Чернівцях відкривають ринки, не очікуючи рішення уряду,фото — Молодий буковинець

https://racurs.ua/ua/n137374-u-chernivcyah-vidkryvaut-rynky-bez-rishennya-uryadu.html

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Карантин у Чернівцях послаблюється. Відкрити ринки у місті вирішив виконавчий комітет Чернівців. Це сталося після акції протесту за участю підприємців кількох ринків міста.

Виконком зібрався на позачергове засідання, на якому ухвалив рішення про дозвіл роботи продовольчих ринків міста під час карантину. За це проголосували дев’ятеро членів виконкому, повідомляє сайт міської влади Чернівців.

Торгівля продуктами харчування має здійснюватися за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами захисту, зокрема респіраторами, захисними масками, в тому числі, виготовленими самостійно. У приміщенні дозволяється бути тільки одному клієнту на 10 кв.м. площі. Члени виконкому виключили з тексту рішення дозвіл на оптову торгівлю.

Мер міста Олексій Каспрук у відеозверненні закликав і клієнтів, і продавців на ринках виконувати вимоги приписів карантину — бути у масках і дотримуватися дистанції.

Підприємці продуктового сектора Калинівського ринку готуються до відновлення торгівлі на своїх торгових місцях. Про це повідомив генеральний директор Калинівського ринку Ігор Маслянчук. Він сказав, що 28 квітня підприємці одного з найбільших в регіоні ринків планують відновлювати свою роботу.

Сьогодні вони вже завозять товари на свої об'єкти, щоб завтра було чим торгувати, — повідомив Маслянчук.

Водночас керівник підприємства утримався від відповіді на запитання, чи вважає він законним рішення виконавчого комітету про надання дозволу продовольчим ринкам працювати у період карантину.

Раніше в Чернівцях відбулися акції протесту за участю підприємців Калинівського ринку та ринку на вулиці Зеленій. Учора працівники базарів влаштували акції протесту у Херсонській і в Дніпропетровскій областях.

Чернівецька область — лідер у антирейтингу інфікування коронавірусом. Станом на ранок 27 квітня в регіоні захворіли 1 тис. 375 осіб.