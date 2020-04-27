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Вихід з карантину в Україні: Зеленський розповів про дешеві кредити, відкриття ринків і обсервацію евакуйованих, фото — Times

Дешеві кредити, відкриті ринки і обсервація евакуйованих: Зеленський нарізав завдання підлеглим (ВІДЕО)

27 кві 2020, 18:54
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Вихід з карантину в Україні став темою чергового відеозвернення президента Володимира Зеленського. Глава держави підтвердив намір відкрити ринки, порадив бізнесу скористатися дешевими кредитними програмами, а також розповів, як відбуватиметься обсервація громадян, яких цього тижня продовжать евакуйовувати до України.

Зеленський привітав рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 8%. Він вважає, що тепер і комерційні банки зможуть зменшити ставки за кредитами для бізнесу і населення.

Він анонсував ще одну новацію від НБУ під час карантину, а саме програми іпотеки для населення за ставкою 10% і кредитів малому бізнесу за низькою ставкою для виплати зарплат працівникам.

Президент повідомив, що інше важливе питання для економіки — робота продовольчих ринків — стане предметом розгляду найближчого засідання Кабінету міністрів у середу, 29 квітня.

Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу, — заявив Зеленський.

Глава держави також розповів, як відбуватиметься обсервація пасажирів авіарейсів, які цього тижня повернуться в Україну. На карантині їх розподілять на дві групи.



До першої увійдуть ті, хто відбуватиме обсервацію вдома, а контролюватиме влада їх за допомогою смартфонів і мобільного додатку «Дій вдома».

Інша частина громадян (приблизно 10%), за словами Зеленського, відбуде обсервацію в класичному форматі — тобто у підготовлених державою місцях.

Джерело: Ракурс


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