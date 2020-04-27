“Слуга народу” - проекція країни: Корнієнко каже, що фракція сповідує центризм, націоналізм і соціалізм

https://racurs.ua/ua/n137364-sluga-narodu-proekciya-krayiny-korniienko-kaje-scho-frakciya-spoviduie-centryzm-nacionalizm.html

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«Слуга народу» — це проекція країни, громадяни якої мають полярні політичні погляди, але повинні «почати слухати один одного і говорити за спільним столом». Такої думки дотримується очільник президентської політсили Олександр Корнієнко.

Наша фракція — це проекція країни… Ми — про політичну націю. Про центризм. Назвемо його радикальним. Ми — про будь-який підходящий інструмент у конкретній ситуації. Захищаючи свою землю, ми користуємося інструментами правих націоналістів. А ось розвиваючи економіку — звертаємося до лібералів і відкриваємо ринки. Під час пандемії, допомагаючи пенсіонерам, ми — соціалісти, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

На зауваження журналіста про те, що неможливо бути всім і одразу, Корнієнко заявив, що «тоді й такої країни не може бути».

Велика країна з великим розкидом думок з усіх питань… Тому нам треба хоча б почати одне одного слухати. Потім — чути. А потім уже сідати за один стіл і починати говорити, — переконаний Корнієнко.

Він також заявив, що нині важко уявити за одним столом перемовин проукраїнського нардепа Микиту Потураєва та скандального опонента Революції гідності Максима Бужанського. Водночас глава партії Володимира Зеленського переконаний, що «рано чи пізно це відбудеться».