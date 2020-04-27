«Слуга народа» - проекция страны: Корниенко говорит, что фракция исповедует центризм, национализм и социализм

https://racurs.ua/n137364-sluga-naroda-proekciya-strany-kornienko-govorit-chto-frakciya-ispoveduet-centrizm.html

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«Слуга народа» — это проекция страны, граждане которой исповедуют полярные политические взгляды, однако они должны «начать слушать и говорить друг с другом». Такого мнения придерживается глава президентской политсилы Александр Корниенко.

Наша фракция — это проекция страны… Мы — о политической нации. О центризме. Назовем его радикальным. Мы — о любом подходящем инструменте в конкретной ситуации. Защищая свою землю, мы пользуемся инструментами правых националистов. А вот развивая экономику — обращаемся к либералам и открываем рынки. Во время пандемии, помогая пенсионерам, мы — социалисты, — отметил Корниенко в интервью «Зеркалу недели».

На замечание журналиста о том, что невозможно быть всем и сразу, Корниенко заявил, что «тогда и такой страны не может быть».

Большая страна с большим разбросом мнений по всем вопросам… Поэтому нам необходимо хотя бы друг друга слушать. Потом — слышать. А потом уже садиться за один стол и начинать говорить, — убежден Корниенко.

Он также заявил, что сейчас трудно представить за одним столом переговоров проукраинского нардепа Никиту Потураева и скандального оппонента Революции достоинства Максима Бужанского. В то же время глава партии Владимира Зеленского убежден, что «рано или поздно это произойдет».