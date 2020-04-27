Дело Гандзюк: один из фигурантов пошел на сделку со следствием, фото — Громадське

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Дело Екатерины Гандзюк пополняется показаниям одного из фигурантов. Игорь Павловский решил заключить сделку со следствием и дает показания в уголовном производстве.

Павловский — один из многих подозреваемых в причастности к нападению на секретаря Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк, которое произошло летом 2018 года. Его обвиняют в создании преступной организации.

О сотрудничестве Павловского со следствием сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Роман Романчук. Сейчас в Одессе продолжается суд над Павловским, следующее заседание должно состояться в начале мая.

Он заключил соглашение с прокурором о предоставлении разоблачительных показаний в отношении организаторов преступления, — сообщил Романчук во время брифинга.

Сегодня в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования дела Гандзюк и в ближайшем будущем материалы дела передадут в суд. Активисты не согласны с таким быстрым завершением досудебного расследования и считают, что это будет способствовать освобождению от наказания вероятного заказчика преступления — председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне, она умерла 4 ноября того же года.

Летом 2019 года пятерых исполнителей нападения осудили на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Павловского задержали 12 ноября 2018 года. Он — экс-помощник нардепа Николая Паламарчука.

В феврале 2019 года ГПУ объявила подозрение Мангеру, которого следователи считают организатором убийства Гандзюк. Впоследствии ему изменили подозрение (заказ нанесения телесных повреждений). Следствие резко активизировалось в начале 2020 года.