В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для детей. Фото: Бизнес медиа

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Ракурс

Саудовская Аравия стала страной, в которой запрещена смертная казнь для детей. Высшая мера наказания для несовершеннолетних в стране заменена на тюремное заключение, срок которого не может превышать десяти лет.

Об этом заявил глава национальной комиссии страны по правам человека Аввада аль-Аввада в Twitter.

В сообщении указано, что это важное для Саудовской Аравии решение было принято благодаря королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

Также Аввада аль-Аввада добавил, что отмена смертной казни для несовершеннолетних станет первым шагом для создания в Саудовской Аравии современного уголовного кодекса.

В настоящее время в камере смертников содержатся шестеро граждан страны, которые были обвинены в антиправительственных акциях протеста во время «арабской весны» и приговорены к смертной казни. На момент участия в антиправительственных акциях протеста этим заключенным еще не исполнилось 18 лет, следовательно, смертный приговор им должны заменить десятилетним тюремным заключением.

Следует уточнить, что Саудовскую Аравию неоднократно призывали международные правозащитные организации отменить смертную казнь для несовершеннолетних. Лишь за прошлый год в стране были казнены 184 человека.

Аввада аль-Аввада выразил надежду, что вслед за отменой смертной казни для несовершеннолетних в Саудовской Аравии будут сделаны последующие шаги в реформировании системы наказания.

Необходимо напомнить, что 24 апреля в стране из списка наказаний были исключены удары плетью. Данный вид наказания был заменен штрафом или тюремным заключением.

Главным инициатором реформ в вопросах наказания выступает наследный принц Саудовской Аравии. Он хочет искоренить консерватизм и сделать страну привлекательной для западных инвесторов и туристов.

Все изменения в Саудовской Аравии происходят в рамках специально разработанной программы под названием Vision-2030, которая предполагает реформу консервативных устоев арабского общества.

Как ранее писал «Ракурс», в конце прошлого года в Саудовской Аравии отменили обязательное требование об отдельных входах в рестораны для мужчин и женщин.