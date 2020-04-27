У Саудівській Аравії скасували смертну кару для дітей. Фото: Бізнес медіа

https://racurs.ua/ua/n137362-u-saudivskiy-araviyi-smertna-kara-dlya-ditey-teper-zaboronena.html

Ракурс

Саудівська Аравія стала країною, у якій заборонена смертна кара для дітей. Вища міра покарання для неповнолітніх у країні замінена на тюремне ув’язнення, термін якого не може перевищувати десяти років.

Про це заявив глава національної комісії країни з прав людини Аввада аль-Аввада в Twitter.

У повідомленні зазначено, що це важливе для Саудівської Аравії рішення було прийнято завдяки королю Сальману бен Абдель Азізу Аль Сауду і спадкоємцю принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

Також Аввада аль-Аввада додав, що скасування смертної кари для неповнолітніх стане першим кроком для створення в Саудівській Аравії сучасного кримінального кодексу.

Наразі в камері смертників перебувають шестеро громадян країни, які були звинувачені в антиурядових акціях протесту під час «арабської весни» і засуджені до смертної кари. На момент участі в антиурядових акціях протесту цим ув’язненим ще не виповнилося 18 років, отже, смертний вирок їм повинні замінити десятирічним ув’язненням.

Слід уточнити, що Саудівську Аравію неодноразово закликали міжнародні правозахисні організації скасувати смертну кару для неповнолітніх. Лише за минулий рік у країні було страчено 184 особи.

Аввада аль-Аввада висловив надію, що слідом за скасуванням смертної кари для неповнолітніх у Саудівській Аравії будуть зроблені наступні кроки в реформуванні системи покарання.

Необхідно нагадати, що 24 квітня в країні зі списку покарань були виключені удари батогом. Даний вид покарання був замінений штрафом або тюремним ув’язненням.

Головним ініціатором реформ в питаннях покарання виступає наслідний принц Саудівської Аравії. Він хоче викорінити консерватизм і зробити країну привабливою для західних інвесторів і туристів.

Всі зміни в Саудівській Аравії відбуваються у рамках спеціально розробленої програми під назвою Vision-2030, яка передбачає реформу консервативних засад арабського суспільства.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці минулого року в Саудівській Аравії скасували обов’язкову вимогу про окремі входи до ресторанів для чоловіків і жінок.